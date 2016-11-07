Группу лиц осудили за сбыт суррогатного алкоголя в Донецкой области

Установлено, что лица на территории Покровска и его пригородов систематически сбывали водочные изделия под торговыми марками "Водка Пшеничная Мечта» и «Водка Пшеничная Краля".

Во время задержания у обвиняемых изъяли более 100 ящиков фальсифицированной водки, а также приборы для ее изготовления.

По результатам судебного рассмотрения Красноармейским районным судом участников преступного объединения осуждены, с заключением под стражу в зале суда, к лишению свободы от 8 до 9 лет с конфискацией имущества.