Группу лиц осудили за сбыт суррогатного алкоголя в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Суд Донецкой области приговорил к 8 и 9 годам лишения свободы участников преступной группировки, которые сбывали суррогатный алкоголь на территории Покровска и его пригородов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Установлено, что лица на территории Покровска и его пригородов систематически сбывали водочные изделия под торговыми марками "Водка Пшеничная Мечта» и «Водка Пшеничная Краля".
Во время задержания у обвиняемых изъяли более 100 ящиков фальсифицированной водки, а также приборы для ее изготовления.
По результатам судебного рассмотрения Красноармейским районным судом участников преступного объединения осуждены, с заключением под стражу в зале суда, к лишению свободы от 8 до 9 лет с конфискацией имущества.