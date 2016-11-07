Групу осіб засудили за збут сурогатного алкоголю на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Суд Донецької області засудив до 8 та 9 років позбавлення волі учасників злочинного угруповання, які збували сурогатний алкоголь на території Покровська та його передмістя. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Установлено, що особи на території Покровська та його передмістя систематично збували горілчані вироби під торговими марками “Горілка Пшенична Мрія” та “Горілка Пшенична Краля”.
Під час затримання в обвинувачених вилучили понад 100 ящиків фальсифікованої горілки, а також прилади для її виготовлення.
За результатами судового розгляду Красноармійським міськрайонним судом учасників злочинного об’єднання засуджено, із взяттям під варту в залі суду, до позбавлення волі від 8 до 9 років з конфіскацією майна.