Киев • УНН
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в небе над различными регионами Украины было зафиксировано несколько групп вражеских беспилотников, которые двигались в разных направлениях.
В небе над несколькими областями зафиксировано несколько групп вражеских БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Внимание!
Группа «шахедов» на севере Николаевщины, движется на запад.
«Шахеды» на севере Запорожья - курсом на Днепропетровщину.
Вражеские дроны на западе Донецкой области направляются на север.
БпЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей - курсом на северо-запад.
«Шахеды» на востоке Харьковщины движутся на север