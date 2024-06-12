Групи ворожих БпЛА зафіксовано над кількома регіонами, вони рухаються у різних напрямках

У небі над декількома областями зафіксовано кілька груп ворожих БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!

Група "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухається на захід.

"Шахеди" на півночі Запоріжжя - курсом на Дніпропетровщину.

Ворожі дрони на заході Донеччини прямують на північ.

БпЛА на кордоні Дніпропетровської і Харківської областей - курсом на північний захід.

"Шахеди" на сході Харківщини рухаються на північ