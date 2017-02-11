Группа разведчиков, которая выполняла задачи на передовой, не вышла на связь - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Луганской области и выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций в назначенное время не вышла на связь, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра АТО.
"В назначенное время военнослужащие на связь не вышли. В настоящее время ведутся их поиски и выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Ранее А.Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет.
Напомним, начиная с 14:00 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский налет по этому населенному пункту был осуществлен в 16:46.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.