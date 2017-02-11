Група розвідувальників, яка виконувала завдання на передовій, не вийшла на зв'язок - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій і у визначений час не вийшла на зв'язок, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру АТО.
"У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли. Наразі ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події", - йдеться у повідомленні.
Раніше О.Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.
Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.