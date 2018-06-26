Грозовые фронты и град: объявлено новое штормовое предупреждение

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8 марта, 13:20 • 137395 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. На Правобережной Украине в течение 27-29 июня объявлено очередное в летнем сезоне штормовое предупреждение. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“Днем 27 июня в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с”, — говорится в штормовом предупреждении № 15/13 о стихийных гидрометеорологических явлениях (СГЯ).

Отметим, что стихийные гидрометеорологические явления (СГЯ) — это атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.

“28-29 июня, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с”, - передали в ГСЧС.

Как ранее сообщал УНН, пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с сюжетами о непогоде в Ужгороде 12 июня. В частности, очевидцы опубликовали фотографии крупного града, которым засыпало город.

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