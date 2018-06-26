Грозові фронти і град: оголошено нове штормове попередження

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КИЇВ. 26 червня. УНН. На Правобережній Україні протягом 27-29 червня оголошено чергове у літньому сезоні штормове попередження. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“Вдень 27 червня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с”, — йдеться у штормовому попередженні № 15/13 про стихійні гідрометеорологічні явища (СГЯ).

Зазначимо, що стихійні гідрометеорологічні явища (СГЯ) — це атмосферні явища, які при досягненні певних значень (чи у випадку їхньої появи) за своєю інтенсивністю, періодом виникнення, тривалістю та площею поширення можуть завдати або завдали значних збитків господарству країни та населенню.

“28-29 червня, внаслідок впливу активних атмосферних фронтів, в Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями Тернопільській та Хмельницькій областях очікуються тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); подекуди грози, посилення вітру 15-20 м/с”, — передали у ДСНС.

Як раніше повідомляв УНН, користувачі соціальних мереж поділились світлинами та відео із сюжетами про негоду в Ужгороді 12 червня. Зокрема, очевидці опублікували фотографії крупного граду, яким засипало місто.

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