Грозовые дожди на западе и до 24° тепла на востоке: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Запад Украины сегодня ожидает дождливая погода, местами грозы, в этой части страны будет прохладнее - днем до 19 градусов тепла. В то же время на востоке и юге - до 24 градусов выше нуля и сухая погода. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 13 мая по стране ожидается переменная облачность. Ночью на Закарпатье, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях, днем в западной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°, на Закарпатье до 12° тепла; днем 14-19°, в восточных и юго-восточных областях 19-24°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.