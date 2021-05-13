Грозові дощі на заході та до 24° тепла на сході: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Захід України сьогодні очікує дощова погода, місцями грози, у цій частині країни буде прохолодніше - вдень до 19 градусів тепла. Водночас на сході і півдні - до 24 градусів вище нуля і суха погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 13 травня по країні очікується мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, у Карпатах, східних та північно-східних областях, вдень в західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°, на Закарпатті до 12° тепла; вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 19-24°.
Додамо
Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.