Грозові дощі на заході та до 24° тепла на сході: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 13 травня по країні очікується мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, у Карпатах, східних та північно-східних областях, вдень в західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, на Закарпатті до 12° тепла; вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 19-24°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.