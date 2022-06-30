Гроза на юге и жара до 36°: прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Первый день июля этого года будет жарким и почти без осадков, грозовые дожди возможны только ночью на юге, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Цитата
"1 июля переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в южной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, на Закарпатье и побережье морей до 22°, в восточных областях 10-15°; днем 26-31°, в западных областях 31-36°.
Так, 1-3 июля в Украине кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской областей и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.