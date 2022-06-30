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13:44 • 21877 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 31931 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 38577 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 15252 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 53126 просмотра

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10:46 • 57153 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Гроза на юге и жара до 36°: прогноз погоды на завтра

Гроза на юге и жара до 36°: прогноз погоды на завтра

Киев • УНН

 • 72740 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Первый день июля этого года будет жарким и почти без осадков, грозовые дожди возможны только ночью на юге, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата

"1 июля переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в южной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на Закарпатье и побережье морей до 22°, в восточных областях 10-15°; днем 26-31°, в западных областях 31-36°.

Так, 1-3 июля в Украине кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской областей и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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