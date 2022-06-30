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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Грози на півдні та спека до 36°: прогноз погоди на завтра

Грози на півдні та спека до 36°: прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

 • 72740 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Перший день липня цього року буде спекотним і майже без опадів, грозові дощі можливі лише вночі на півдні, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Цитата

"1 липня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°, у східних областях 10-15°; вдень 26-31°, у західних областях 31-36°.

Так, 1-3 липня в Україні, крім Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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