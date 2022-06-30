Грози на півдні та спека до 36°: прогноз погоди на завтра

Цитата

"1 липня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°, у східних областях 10-15°; вдень 26-31°, у західних областях 31-36°.

Так, 1-3 липня в Україні, крім Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.