Гройсман заверил, что децентрализация будет продолжена

"Никто не собирается и не остановит децентрализацию в стране. Децентрализация будет продолжена", - отметил он и добавил, что это позиция как Президента, так и коалиции.

Также Глава правительства подчеркнул, что "формула выравнивания" даст возможность поддерживать малые города.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритеты в деятельности правительства и Верховной Рады до конца года.

Он отметил, что необходимо принять Госбюджет на 2018 год, который "является сбалансированным и очень четко приоритезирован - оборона, образование, здравоохранение, ряд проектов региональных, децентрализация должна быть сохранена, модернизация украинских дорог, курс на энергетическую независимость".