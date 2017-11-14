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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10385 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26558 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38645 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44958 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42523 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100861 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90498 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98625 просмотра

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Гройсман заверил, что децентрализация будет продолжена

Гройсман заверил, что децентрализация будет продолжена

Киев  •  УНН

 • 7419 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине будет продлен процесс децентрализации, его никто останавливать не будет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на заседании Ассоциации городов Украины, передает УНН.

"Никто не собирается и не остановит децентрализацию в стране. Децентрализация будет продолжена", - отметил он и добавил, что это позиция как Президента, так и коалиции.

Также Глава правительства подчеркнул, что "формула выравнивания" даст возможность поддерживать малые города.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритеты в деятельности правительства и Верховной Рады до конца года.

Он отметил, что необходимо принять Госбюджет на 2018 год, который "является сбалансированным и очень четко приоритезирован - оборона, образование, здравоохранение, ряд проектов региональных, децентрализация должна быть сохранена, модернизация украинских дорог, курс на энергетическую независимость".

Украинские Национальные Новости

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