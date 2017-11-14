Гройсман запевнив, що децентралізація буде продовжена

"Ніхто не збирається і не зупинить децентралізацію в країні. Децентралізація буде продовжена", - наголосив він і додав, що це позиція як Президента, так і коаліції.

Також Глава уряду підкреслив, що "формула вирівнювання" дасть можливість підтримати малі міста.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав пріоритети у діяльності уряду та Верховної Ради до кінця року.

Він зазначив, що необхідно ухвалити Держбюджет на 2018 рік, який "є збалансованим і дуже чітко пріоритизованим — оборона, освіта, охорона здоров’я, ряд проектів регіональних, децентралізація має бути збережена, модернізація українських доріг, курс на енергетичну незалежність".