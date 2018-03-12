Гройсман заверил Могерини, что Антикоррупционный суд создадут в ближайшие несколько месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Антикоррупционный суд будет создан в Украине в ближайшие несколько месяцев. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Могерини, передает корреспондент УНН.
"Я как Премьер-министр страны и правительство полностью поддерживаю необходимость создания Антикоррупционного суда. Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев этот суд будет создан, соответственно, Верховной Радой Украины. Сегодня работа эта ведется", - сказал он.
При этом, добавил Премьер, правительство сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить образование и становление этого суда.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду как можно быстрее принять закон о Антикоррупционный суд.