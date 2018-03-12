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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31756 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46899 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51117 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100403 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Гройсман заверил Могерини, что Антикоррупционный суд создадут в ближайшие несколько месяцев

Гройсман заверил Могерини, что Антикоррупционный суд создадут в ближайшие несколько месяцев

Киев  •  УНН

 • 6400 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Антикоррупционный суд будет создан в Украине в ближайшие несколько месяцев. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Могерини, передает корреспондент УНН.

"Я как Премьер-министр страны и правительство полностью поддерживаю необходимость создания Антикоррупционного суда. Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев этот суд будет создан, соответственно, Верховной Радой Украины. Сегодня работа эта ведется", - сказал он.

При этом, добавил Премьер, правительство сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить образование и становление этого суда.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду как можно быстрее принять закон о Антикоррупционный суд.

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