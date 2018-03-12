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Гройсман запевнив Могеріні, що Антикорупційний суд створять у найближчі декілька місяців

Київ • УНН

 • 6402 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Антикорупційний суд буде створений в Україні у найближчі декілька місяців. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на спільному брифінгу з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні, передає кореспондент УНН.

“Я як Прем’єр-міністр країни і уряд повністю підтримую необхідність створення Антикорупційного суду. Ми розраховуємо, що найближчими декілька місяців цей суд буде створений, відповідно, Верховною Радою України. Сьогодні робота ця ведеться”, — сказав він.

При цьому, додав Прем’єр, уряд зробить все потрібне для того, щоб організаційно забезпечити утворення і становлення цього суду.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко закликав Верховну раду якнайшвидше ухвалити закон про Антикорупційний суд.

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