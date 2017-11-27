Гройсман в Грузии откроет памятник Лесе Украинке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал двухдневный официальный визит в Грузию и и откроет памятник Леси Украинцы в Кахетии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как отметили в пресс-службе, глава правительства проведет переговоры с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, Председателем Парламента Грузии Иракли Кобахидзе, примет участие в большом экономическом Форуме "Один пояс - один путь".
Кроме того сообщается, что Гройсман посетит Центр реабилитации военных, где проходят лечение украинские военные, и откроет памятник Леси Украинцы в Кахетии.
Как сообщал УНН, Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций.