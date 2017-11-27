Гройсман в Грузии откроет памятник Лесе Украинке

Как отметили в пресс-службе, глава правительства проведет переговоры с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, Председателем Парламента Грузии Иракли Кобахидзе, примет участие в большом экономическом Форуме "Один пояс - один путь".

Кроме того сообщается, что Гройсман посетит Центр реабилитации военных, где проходят лечение украинские военные, и откроет памятник Леси Украинцы в Кахетии.

Как сообщал УНН, Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций.