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11:17 • 51289 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 43497 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 54844 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Гройсман в Грузии откроет памятник Лесе Украинке

Гройсман в Грузии откроет памятник Лесе Украинке

Киев  •  УНН

 • 14299 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал двухдневный официальный визит в Грузию и и откроет памятник Леси Украинцы в Кахетии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отметили в пресс-службе, глава правительства проведет переговоры с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, Председателем Парламента Грузии Иракли Кобахидзе, примет участие в большом экономическом Форуме "Один пояс - один путь".

Кроме того сообщается, что Гройсман посетит Центр реабилитации военных, где проходят лечение украинские военные, и откроет памятник Леси Украинцы в Кахетии.

Как сообщал УНН, Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций.

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