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Гройсман в Грузії відкриє пам'ятник Лесі Українці

Гройсман в Грузії відкриє пам'ятник Лесі Українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав дводенний офіційний візит до Грузії та та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

Як зазначили в прес-службі, глава уряду проведе переговори з Президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, Прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, Головою Парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі “Один пояс — один шлях”.

Крім того повідомляється, що Гройсман відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії.

Як повідомляв УНН, Україна та Грузія зміцнюватимуть взаємодію у межах міжнародних організацій.

Українські Національні Новини

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