Гройсман в Грузії відкриє пам'ятник Лесі Українці

Як зазначили в прес-службі, глава уряду проведе переговори з Президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, Прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, Головою Парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь у великому економічному Форумі “Один пояс — один шлях”.

Крім того повідомляється, що Гройсман відвідає Центр реабілітації військових, де проходять лікування українські військові, та відкриє пам’ятник Лесі Українці в Кахетії.

Як повідомляв УНН, Україна та Грузія зміцнюватимуть взаємодію у межах міжнародних організацій.