Гройсман: Украина инициирует начало диалога с Канадой по безвизу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украина готова к открытому диалогу о введении безвизового режима с Канадой. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного заседания парламентского комитета международной торговли в Канаде, передает УНН.
"Мы сейчас выходим с инициативой начать этот диалог (о безвизовом режиме с Канадой - ред.). Наши специалисты готовы, в случае согласования со стороны канадской стороны, начать всесторонний диалог, анализ ситуации, формирование дорожной карты по достижению цели", - сказал В.Гройсман.
По его словам, Украина уважает канадское законодательство и хотела бы сделать процесс получения безвизового режима максимально эффективным с точки зрения обеспечения двусторонних интересов.
Как сообщал УНН, П.Порошенко надеется на предоставление Канадой безвиза украинцам.