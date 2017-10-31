Гройсман: Украина инициирует начало диалога с Канадой по безвизу

"Мы сейчас выходим с инициативой начать этот диалог (о безвизовом режиме с Канадой - ред.). Наши специалисты готовы, в случае согласования со стороны канадской стороны, начать всесторонний диалог, анализ ситуации, формирование дорожной карты по достижению цели", - сказал В.Гройсман.

По его словам, Украина уважает канадское законодательство и хотела бы сделать процесс получения безвизового режима максимально эффективным с точки зрения обеспечения двусторонних интересов.

Как сообщал УНН, П.Порошенко надеется на предоставление Канадой безвиза украинцам.