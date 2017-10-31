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Гройсман: Україна ініціює початок діалогу з Канадою щодо безвізу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Україна готова до відкритого діалогу щодо запровадження безвізового режиму з Канадою. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільного засідання парламентського комітету міжнародної торгівлі в Канаді, передає УНН.

"Ми зараз виходимо з ініціативою розпочати цей діалог (щодо безвізового режиму з Канадою – ред.). Наші фахівці готові, в разі погодження з боку канадської сторони, розпочати всебічний діалог, аналіз ситуації, формування дорожної карти щодо досягнення мети", - сказав В.Гройсман.

За його словами, Україна поважає канадське законодавство і хотіла б зробити процес отримання безвізового режиму максимально ефективним з погляду забезпечення двохсторонніх інтересів.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко сподівається на надання Канадою безвізу українцям.

Українські Національні Новини

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