Гройсман: Україна ініціює початок діалогу з Канадою щодо безвізу

"Ми зараз виходимо з ініціативою розпочати цей діалог (щодо безвізового режиму з Канадою – ред.). Наші фахівці готові, в разі погодження з боку канадської сторони, розпочати всебічний діалог, аналіз ситуації, формування дорожної карти щодо досягнення мети", - сказав В.Гройсман.

За його словами, Україна поважає канадське законодавство і хотіла б зробити процес отримання безвізового режиму максимально ефективним з погляду забезпечення двохсторонніх інтересів.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко сподівається на надання Канадою безвізу українцям.