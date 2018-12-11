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Гройсман рассказал, как контроллеры будут проверять опасный бизнес

Киев • УНН

 • 10954 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С 1 января 2019 года украинские контролеры будут проверять бизнес по-новому. Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

Гройсман рассказал, как контроллеры будут проверять опасный бизнес

"Я не хочу, чтобы проверяющие органы вмешивались в деятельность предприятий, рыскали по углам и требовали взятки за несуществующие нарушения.

Поэтому с 1 января нового года мы меняем систему надзора за бизнесом. Больше не будет проверок по формальному принципу. Теперь главный критерий - безопасен ли бизнес для людей", - отметил он.

По его словам, контроллеры будут проверять украинские компании согласно плану, опубликованному на сайте https://inspections.gov.ua.

"К тому же прийти с проверкой смогут только те контроллеры, которые имеют чек-листы (контрольные списки - ред.) конкретных рисков деятельности компании", - сообщил Премьер.

Как писал УНН, мораторий на проверки бизнеса действовал в Украине с 2014 года. Он был введен с целью прекращения давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов.

За годы действия моратория произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.

Также напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, даже в условиях восстановления плановых проверок бизнеса, быстрых положительных изменений на потребительском рынке ожидать не стоит.

"Мы дошли до предела, когда ответственных за пожары, отравления и вспышки инфекционных болезней просто нет. Потребитель остался один на один с низким качеством продуктов питания на полках магазинов без возможности добиться наказания за то, что его права нарушены.

Частичное снятие моратория на проверки призвано исправить эту ситуацию. Но все будет зависеть от способности контроллеров решать вопрос не "за деньги", а по сути и в интересах истца", - добавил он.

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