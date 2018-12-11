Гройсман розповів, як контролери перевірятимуть небезпечний бізнес

"Я не хочу, щоб перевіряючі органи втручалися в діяльність підприємств, нишпорили по кутках та вимагали хабарі за неіснуючі порушення.

Тому з 1 січня нового року ми змінюємо систему нагляду за бізнесом. Більше не буде перевірок за формальним принципом. Тепер головний критерій — чи безпечний бізнес для людей", - зазначив він.

За його словами, контролери перевірятимуть українські компанії згідно плану, опублікованому на сайті https://inspections.gov.ua.

"До того ж прийти з перевіркою зможуть тільки ті контролери, які мають чек-лісти (контрольні списки - ред.) конкретних ризиків діяльності компанії", - повідомив Прем'єр-міністр.

Як писав УНН, мораторій на перевірки бізнесу діяв в Україні з 2014 року. Він був введений з метою припинення тиску на підприємців з боку контролюючих органів.

За роки дії мораторію відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, почастішали випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.

Також нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, навіть, за умов відновлення планових перевірок бізнесу, швидких позитивних змін на споживчому ринку чекати не варто.

"Ми дійшли до межі, коли відповідальних в пожежах, отруєннях та спалахи інфекційних хвороб просто немає. Споживач залишився один на один з низькою якістю продуктів харчування на полицях магазинів без можливості домогтися покарання за те, що його права порушені.

Часткове зняття мораторію на перевірки покликане виправити цю ситуацію. Але все буде залежати від здатності контролерів вирішувати питання не "за гроші", а по суті і в інтересах скаржника", - додав він.