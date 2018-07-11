Гройсман рассказал о поступлениях в госбюджет в I полугодии

"За первый квартал имеет рост ВВП на 3,1%, промышленное производство выросло на 2,6%, имеет рост капитальных инвестиций на 37%, имеем положительные оценки стабильности и эффективности работы банковской системы. Реальная заработная плата выросла на 11,8%, а минимальная заработная плата выросла на 16,3%", - сказал Гройсман.



Он также уточнил, что в I полугодии обеспечено поступление в государственный бюджет 54 млрд грн, расходы на социальное обеспечение увеличены на 19,2 млрд больше, чем в прошлом году, а помощь местным бюджетам выросла на 33 млрд, по сравнению с показателями 2017 года.



Глава правительство также добавил, что важно, что замедлилась инфляция в 9,9% в годовом измерении.



Напомним, в I полугодии 2018 наблюдается активизация кредитования физических лиц. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.