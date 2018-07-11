Гройсман розповів про надходження до держбюджету в І півріччі

"За перший квартал має зростання ВВП на 3,1%, промислове виробництво зросло на 2,6%, має зростання капітальних інвестицій на 37%, маємо позитивні оцінки стабільності та ефективності роботи банківської системи. Реальна заробітна плата зросла на 11,8%, а мінімальна заробітна плата зросла на 16,3%", - сказав Гройсман.



Він також уточнив, що в І півріччі забезпечено надходження до державного бюджету 54 млрд грн, видатки на соціальне забезпечення збільшено на 19,2 млрд, а допомога місцевим бюджетам зросла на 33 млрд, проти показниками 2017 року.



Глава уряд також додав, що важливо, що уповільнилась інфляція до 9,9% у річному вимірі.



Нагадаємо, у І півріччі 2018 року спостерігається активізація кредитування фізичних осіб. Про це на брифінгу повідомила заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.