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Гройсман об отчете правительства: он уже два месяца как представлен публично

Киев • УНН

 • 10899 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Отчет Кабинета министров еще 15 февраля был представлен публично, а сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.

Гройсман об отчете правительства: он уже два месяца как представлен публично

"Я могу точно сказать о том, что отчет правительства украинское правительство публично презентовал 15 февраля 2018 года. Он находится сегодня в парламенте, доступен для вас, вы можете его почитать. Более того, в ряде комитетов уже прошло рассмотрение этого отчета. С конкретными цифрами, с конкретными деталями и с конкретными планами на будущее", - заявил Гройсман.

Напомним, комитет ВР по вопросам экономической политики перенес заседание, на котором должен был рассмотреть отчет правительства Украины из-за командировки председателя комитета.

Как сообщал УНН, председатель ВР Парубий заявил о том, что сейчас есть политики, которые ставят вопрос о возможной отставке Премьера Гройсмана, однако лично он считает нынешнего главу правительства "эффективным менеджером".

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