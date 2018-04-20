Гройсман об отчете правительства: он уже два месяца как представлен публично

"Я могу точно сказать о том, что отчет правительства украинское правительство публично презентовал 15 февраля 2018 года. Он находится сегодня в парламенте, доступен для вас, вы можете его почитать. Более того, в ряде комитетов уже прошло рассмотрение этого отчета. С конкретными цифрами, с конкретными деталями и с конкретными планами на будущее", - заявил Гройсман.

Напомним, комитет ВР по вопросам экономической политики перенес заседание, на котором должен был рассмотреть отчет правительства Украины из-за командировки председателя комитета.

Как сообщал УНН, председатель ВР Парубий заявил о том, что сейчас есть политики, которые ставят вопрос о возможной отставке Премьера Гройсмана, однако лично он считает нынешнего главу правительства "эффективным менеджером".