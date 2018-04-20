Гройсман про звіт уряду: він уже два місяці як представлений публічно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Звіт Кабінету міністрів ще 15 лютого був презентований публічно, а наразі перебуває на розгляді в парламенті. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.
"Я можу точно сказати про те, що звіт уряду український уряд публічно презентував 15 лютого 2018 року. Він знаходиться сьогодні в парламенті, є доступний для вас, ви можете його почитати. Більше того, в ряді комітетів вже пройшли розгляди цього звіту. З конкретними цифрами, з конкретними деталями і з конкретними планами на майбутнє", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, комітет ВР з питань економічної політики переніс засідання, на якому повинен був розглянути звіт уряду України через відрядження голови комітету.
Як повідомляв УНН, голова ВР Парубій заявив про те, що наразі є політики, які порушують питання про можливу відставку Прем'єра Гройсмана, однак особисто він вважає нинішнього очільника уряду "ефективним менеджером".