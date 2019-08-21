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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44726 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119398 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130080 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121234 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125354 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128184 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152902 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150965 просмотра

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Гройсман объяснил, почему за 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему

Гройсман объяснил, почему за 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. За предыдущие 5 лет не удалось создать справедливую судебную систему потому, что правительство не имело рычагов влияния на эту реформу. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в среду, передает корреспондент УНН.

"Нам нужна справедливая судебная система. За предыдущие 5 лет создать справедливую судебную систему не удалось. Причины разные. У меня своя оценка происходящего. Правительство не имело непосредственных рычагов влияния на эту реформу, потому что это формировал парламент и президент", - сказал Гройсман.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что среди основных приоритетов его команды - судебная реформа.

Также напомним, что Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" из-за ряда судебных решений, не соответствующих требованиям Конституции Украины и закона.

Украинские Национальные Новости

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