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Гройсман пояснив, чому за 5 років не вдалося створити справедливу судову систему

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. За попередні 5 років не вдалося створити справедливу судову систему тому, що уряд не мав важелів впливу на цю реформу. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів України у середу, передає кореспондент УНН.

"Нам потрібна справедлива судова система. За попередні 5 років створити справедливу судову систему не вдалося. Причини є різні. У мене своя оцінка того, що відбувалося. Уряд не мав безпосередніх важелів впливу на цю реформу, тому що це формував парламент і президент", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що серед основних пріоритетів його команди – судова реформа.

Також нагадаємо, що Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи" через низку судових рішень, які не відповідають вимогах Конституції України та закону.

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