Гройсман ожидает от ВР принятия за основу закона об Антикоррупционном суде в четверг

"Очень надеюсь, что парламент объединится и в четверг примет в первом чтении этот закон, что позволит проработать его до окончательного принятия максимально открыто, публично. Чтобы это был эффективный механизм борьбы с коррупцией", - отметил глава правительства.

Добавим, по итогам работы технической миссии МВФ в Украину в феврале в Фонде заявили, что Верховная Рада безотлагательно должна рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.

При этом министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что с миссией МВФ не удалось достичь окончательной договоренности в вопросах Антикоррупционного суда и энергетики.

Как сообщал УНН, 27 февраля Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о Высшем антикоррупционном суде.