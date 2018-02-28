Гройсман ожидает от ВР принятия за основу закона об Антикоррупционном суде в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что Верховная Рада в четверг примет в первом чтении законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Очень надеюсь, что парламент объединится и в четверг примет в первом чтении этот закон, что позволит проработать его до окончательного принятия максимально открыто, публично. Чтобы это был эффективный механизм борьбы с коррупцией", - отметил глава правительства.
Добавим, по итогам работы технической миссии МВФ в Украину в феврале в Фонде заявили, что Верховная Рада безотлагательно должна рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.
При этом министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что с миссией МВФ не удалось достичь окончательной договоренности в вопросах Антикоррупционного суда и энергетики.
Как сообщал УНН, 27 февраля Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о Высшем антикоррупционном суде.