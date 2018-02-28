Гройсман очікує від ВР ухвалення за основу закону про Антикорупційний суд у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив сподівання, що Верховна Рада у четвер ухвалить у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Маю велику надію, що парламент об’єднається і в четвер ухвалить в першому читанні цей закон, що дасть можливість опрацювати його до остаточного ухвалення максимально відкрито, публічно. Щоб це був ефективний механізм боротьби з корупцією", - зазначив очільник уряду.
Додамо, за підсумками роботи технічної місії МВФ в Україні у лютому в Фонді заявили, що Верховна Рада має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії.
При цьому міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що з місією МВФ не вдалося досягнути остаточної домовленості у питаннях Антикорупційного суду та енергетики.
Як повідомляв УНН, 27 лютого Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Вищий антикорупційний суд.