Гройсман назвал важнейшие для страны реформы

“Мы сейчас проводим две важнейшие реформы, на мой взгляд. Это реформы, которые касаются изменения системы управления государством. Это полная перезагрузка государственной службы, когда тысячи молодых людей совершенно конкурентно могут воспользоваться инструментами, прийти работать во власть и реализовать себя”, — сказал Гройсман.

Вторая чрезвычайно важная реформа, по его словам, это децентрализация власти.

“На самом деле, нам нужно построить не только систему управления на местном уровне, а надо построить социальный лифт. Лидерство, которое зарождается на уровне общин — является той системой наработки собственной практики и опыта, которая позволит затем воспользоваться социальным лифтом и прийти в различные органы власти. Для этого нужна справедливая, прозрачная, качественная избирательная система, которой, пока, к сожалению, нет”, — добавил премьер.

Напомним, по словам Президента Петра Порошенко, децентрализация, которая стала предохранителем от разговоров о федерализации, является одной из самых результативных реформ вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации и реформированием сектора обороны и безопасности.