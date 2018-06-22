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Гройсман назвав найважливіші для країни реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Дві найважливіші реформи, які наразі тривають в країні, — перезавантаження державної служби та проведення децентралізації. Про це на 11-му Молодіжному форумі стипендіальних програм сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Ми зараз проводимо дві найважливіші реформи, на мій погляд. Це реформи, які стосуються зміни системи управління державою. Це повне перезавантаження державної служби, коли тисячі молодих людей абсолютно конкуренто можуть скористатися інструментами, прийти працювати у владу і реалізувати себе”, — сказав Гройсман.

Друга надзвичайно важлива реформа, за його словами, це децентралізація влади.

“Насправді, нам потрібно побудувати не тільки систему управління на місцевому рівні, а треба побудувати соціальний ліфт. Лідерство, яке зароджується на рівні громад — є тією системою напрацювання власної практики та досвіду, яка дозволить потім скористатись соціальним ліфтом і прийти у різні органи влади. Для цього потрібна справедлива, прозора, якісна виборча система, якої, поки, на жаль, немає”, — додав прем’єр.

Нагадаємо, за словами Президента Петра Порошенка, децентралізація, яка стала запобіжником від розмов про федералізацію, є однією з найрезультативніших реформ разом з безвізом, Угодою про асоціацію і реформуванням сектору оборони і безпеки.

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