Гройсман: на сегодня конкретных кандидатур на должность председателя Госгеокадастра нет

"Занимаемся этим вопросом (по поиску кандидатуры), я заинтересован в том, чтобы это было как можно быстрее и главное, я сейчас в активном поиске, чтобы найти такого человека, который имеет общественное доверие, чтобы его назначить на управление Госгеокадастра и там вычистить все проблемы, которые, возможно, есть, и запустить новую систему работы управления земельным ресурсом в стране", - заявил В.Гройсман.

Он добавил, что "сегодня конкретных кандидатур на должность председателя Госгеокадастра пока нет".

По его словам, это должна быть "достойная кандидатура, которая имеет поддержку общественности".

Как сообщал УНН, 25 октября, Кабмин уволил руководителя Госгеокадастра.