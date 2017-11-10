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Гройсман: на сьогодні конкретних кандидатур на посаду голови Держгеокадастру немає

Київ • УНН

 • 10259 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що шукає кандидатуру на посаду голови Держгеокадастр. Про це він сказав у ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.

"Займаємося цим питанням (щодо пошуку кандидатури), я зацікавлений у тому, щоб це було якомога швидше і головне, я зараз в активному пошуку, щоб знайти таку людину, яка має суспільну довіру, щоб її призначити на управління Держгеокадастром і там вичистити всі проблеми, які, можливо, є, і запустити нову систему роботи управління земельним ресурсом в країні", - заявив В.Гройсман.

Він додав, що "на сьогодні конкретних кандидатур на посаду голови Держгеокадастру поки що немає".

За його словами, це має бути "гідна кандидатура, яка має підтримку громадськості".

Як повідомляв УНН, 25 жовтня Кабмін звільнив керівника Держгеокадастру.

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