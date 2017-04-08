Гражданин Китая перенаправлял украинок за границу для оказания секс-услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Китая, который организовал международный канал торговли людьми, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
По информации ГПСУ, при взаимодействии сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с представителями ДБПСТЛ НП Украины, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы, Следственного управления и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили 40-летнего гражданина одной из восточных стран, который организовал международный канал торговли людьми.
"Правонарушитель задержан с поличным - в аэропорту "Борисполь" при попытке переправки 2 молодых женщин за пределы Украины рейсом "Киев-Алмаата", - говорится в сообщении.
В результате проведения предыдущих мероприятий, отметили в пресс-службе, было установлено, что злоумышленник вербовал украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его страны. За услуги человек обещал женщинам платить 6 тысяч долларов в месяц.
В ГПСУ добавили, что сейчас в отношении злоумышленника продолжаются следственные действия и избирается мера пресечения. Также устанавливается все возможные причастные к совершению указанного уголовного преступления.
Напомним, полиция задержала злоумышленников, которые отправляли девушек для секс-работы в Россию.