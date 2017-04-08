Гражданин Китая перенаправлял украинок за границу для оказания секс-услуг

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45628 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103741 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159455 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117799 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117298 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113017 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104605 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107162 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103648 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154325 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Гражданин Китая перенаправлял украинок за границу для оказания секс-услуг

Гражданин Китая перенаправлял украинок за границу для оказания секс-услуг

Киев  •  УНН

 • 16249 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Китая, который организовал международный канал торговли людьми, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, при взаимодействии сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с представителями ДБПСТЛ НП Украины, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы, Следственного управления и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили 40-летнего гражданина одной из восточных стран, который организовал международный канал торговли людьми.

"Правонарушитель задержан с поличным - в аэропорту "Борисполь" при попытке переправки 2 молодых женщин за пределы Украины рейсом "Киев-Алмаата", - говорится в сообщении.

В результате проведения предыдущих мероприятий, отметили в пресс-службе, было установлено, что злоумышленник вербовал украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его страны. За услуги человек обещал женщинам платить 6 тысяч долларов в месяц.

В ГПСУ добавили, что сейчас в отношении злоумышленника продолжаются следственные действия и избирается мера пресечения. Также устанавливается все возможные причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Напомним, полиция задержала злоумышленников, которые отправляли девушек для секс-работы в Россию.

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