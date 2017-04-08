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Громадянин Китаю перенаправляв українок за кордон для надання секс-послуг

Київ • УНН

 • 16252 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Правоохоронці затримали в аеропорту “Бориспіль” громадянина Китаю, який організував міжнародний канал торгівлі людьми, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, під час взаємодії співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, головного управління Нацполіції в Одеській області спільно з представниками ДБЗПТЛ НП України, оперативними співробітниками Держприкордонслужби, Слідчого управління та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили 40-річного громадянина однієї зі східних країн, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.

“Правопорушника затримано на гарячому — в аеропорту “Бориспіль” під час спроби переправлення 2 молодих жінок за межі України рейсом “Київ-Алмаати”, — йдеться у повідомленні.

У результаті проведення попередніх заходів, зазначили у прес-службі, було встановлено, що зловмисник вербував українок для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих на території його країни. За послуги чоловік обіцяв жінкам платити 6 тисяч доларів за місяць.

У ДПСУ додали, що наразі стосовно зловмисника тривають слідчі дії та обирається запобіжний захід. Також встановлюється усі можливі причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, поліція затримала зловмисників, що відправляли дівчат для секс-роботи в Росію.

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