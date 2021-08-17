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Общественный резонанс вынудил "Кернел" снизить цены на подсолнечное масло, но есть нюансы

Киев  •  УНН

 • 56693 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла “Кернел” заявил о том, что готов снизить стоимость “социальных” сортов масла на 10%, сообщает УНН.

В своем заявлении холдинг отметил, что речь идет о таких торговых марках, как “Разумный выбор”, “Семерка” и “extra”. При этом о других более популярных среди украинцев ТМ компании: “Чумак”, “Стожар” и “Щедрый дар” ничего не сказано.

“Подсолнечное масло присутствует на рынке в широком ассортименте и в объемах, удовлетворяющих потребности населения. Никакого дефицита не наблюдается”, — заявили в “Кернел”, добавив, что рост цен на подсолнечное масло для внутренних потребителей был вызван роста цен на сырье.

При этом в Минэкономики, на рекомендации которого и сослались в “Кернел”, заметили, что вопрос не в подорожании сырья, а в том, что отечественные производители не спешили снижать цены на продукцию согласно мировым тенденциям.

“В июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен FAO на масле в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но вместо этого стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца”, — заявили в министерстве по результату встречи с украинскими производителями подсолнечного масла.

В контексте

По результатам 2020 года Украина занимает первую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире. Однако успехи украинских производителей и экспортеров масла в последнее время украинцев не радуют. Оказалось, что будучи первым номером в мире по производству сами украинцы вынуждены покупать отечественный продукт втридорога, по мировым ценам.

УНН уже писал о том, что бутылка подсолнечного масла в Украине стоит в два раза дороже, чем в Польше. Только за последний год цена на масло выросла на 80%. Все потому, что производители продают украинцам масло не по внутренним ценам, а по экспортным. Вроде формулы “Роттердам+”, когда добытый в Украине уголь сбывали в самой Украине по цене, которая включала индексы цен в портах Северо- Западной Европы.

Этот факт мало скрывают сами производители и даже этим гордятся. Например, крупнейший в Украине производитель и экспортер масла “Кернел” ( ТМ “Чумак”, " Стожар“, “Щедрий дар”) подтверждает, что свое состояние зарабатывает благодаря отсутствию конкуренции на рынке и высоким мировым ценам.

“Несмотря на значительную волатильность, мировые цены на подсолнечное масло в 2020 ФГ были выше, чем год назад, что положительно повлияло на прибыль украинских фермеров и переработчиков. А учитывая рекордный урожай семян подсолнечника в Украине в 16,5 млн тонн в сочетании с незначительным ростом мощностей по переработке, конкуренция между переработчиками масличных семян снизилась, что позволило „Кернел“ обеспечить высокую рентабельность по EBITDA в размере 100 долларов на тонну проданного подсолнечного масла”, — указывает основатель “Кернел” Андрей Веревский.

В правительстве отмечали, что для стабилизации цен на внутреннем рынке рассматривают возможность ограничения экспорта подсолнечного масла.

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