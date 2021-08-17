Суспільний резонанс змусив "Кернел" знизити ціни на соняшникову олію, але є нюанси

ukru
17 березня, 19:38 • 104722 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136240 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 196156 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 163571 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 160774 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 181928 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150893 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159575 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176240 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221954 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 65945 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 56836 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 49433 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 43001 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 79457 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 196145 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 170021 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 266333 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 262209 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 390004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 68468 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 76370 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 73713 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 103871 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 113734 перегляди
Актуальне
Суспільний резонанс змусив "Кернел" знизити ціни на соняшникову олію, але є нюанси

Суспільний резонанс змусив "Кернел" знизити ціни на соняшникову олію, але є нюанси

Київ • УНН

 • 56708 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Найбільший в Україні виробник і експортер соняшникової олії “Кернел” заявив про те, що готовий знизити вартість “соціальних” сортів олії на 10%, повідомляє УНН.

У своїй заяві холдинг зазначив, що мова йде про такі торговельні марки, як “Розумний вибір”, “Сімка” і “extra”. При цьому про інші більш популярні серед українців ТМ компанії: “Чумак”, “Стожар” і “Щедрий дар” нічого не сказано.

“Соняшникова олія присутня на ринку в широкому асортименті і в обсягах, що задовольняють потреби населення. Ніякого дефіциту не спостерігається”, — заявили в “Кернел”, додавши, що зростання цін на соняшникову олію для внутрішніх споживачів було викликане зростанням цін на сировину.

При цьому в Мінекономіки, на рекомендації якого і послалися в “Кернел”, помітили, що питання не в подорожчанні сировини, а в тому, що вітчизняні виробники не поспішали знижувати ціни на продукцію згідно зі світовими тенденціями.

“У липні внутрішній ринок з відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на маслі в кінці минулого місяця знизився на 10%. Але замість цього вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% в порівнянні з початком місяця”, — заявили в міністерстві по результату зустрічі з українськими виробниками соняшникової олії.

В контексті

За результатами 2020 року Україна займає першу позицію в рейтингу найбільших експортерів соняшникової олії в світі. Однак успіхи українських виробників і експортерів олії останнім часом українців не радують. Виявилося, що будучи першим номером в світі по виробництву самі українці змушені купувати вітчизняний продукт втричі дорожче, за світовими цінами.

УНН уже писав про те, що пляшка соняшникової олії в Україні коштує в два рази дорожче, ніж у Польщі. Тільки за останній рік ціна на масло зросла на 80%. Все тому, що виробники продають українцям масло не за внутрішніми цінами, а за експортними. Начебто формули “Роттердам+”, коли видобутий в Україні вугілля збували в самій Україні за ціною, яка включала індекси цін в портах Північно-Західної Європи.

Цей факт мало приховують самі виробники і навіть цим пишаються. Наприклад, найбільший в Україні виробник і експортер олії “Кернел” (ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”) підтверджує, що свої статки заробляє завдяки відсутності конкуренції на ринку і високим світовим цінам.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вище, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А з огляду на рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн в поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило „Кернел“ забезпечити високу рентабельність по EBITDA в розмірі 100 доларів на тонну проданої соняшникової олії”, — вказує засновник “Кернел” Андрій Веревський.

В уряді зазначали, що для стабілізації цін на внутрішньому ринку розглядають можливість обмеження експорту соняшникової олії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами