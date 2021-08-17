Суспільний резонанс змусив "Кернел" знизити ціни на соняшникову олію, але є нюанси

У своїй заяві холдинг зазначив, що мова йде про такі торговельні марки, як “Розумний вибір”, “Сімка” і “extra”. При цьому про інші більш популярні серед українців ТМ компанії: “Чумак”, “Стожар” і “Щедрий дар” нічого не сказано.

“Соняшникова олія присутня на ринку в широкому асортименті і в обсягах, що задовольняють потреби населення. Ніякого дефіциту не спостерігається”, — заявили в “Кернел”, додавши, що зростання цін на соняшникову олію для внутрішніх споживачів було викликане зростанням цін на сировину.

При цьому в Мінекономіки, на рекомендації якого і послалися в “Кернел”, помітили, що питання не в подорожчанні сировини, а в тому, що вітчизняні виробники не поспішали знижувати ціни на продукцію згідно зі світовими тенденціями.

“У липні внутрішній ринок з відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на маслі в кінці минулого місяця знизився на 10%. Але замість цього вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% в порівнянні з початком місяця”, — заявили в міністерстві по результату зустрічі з українськими виробниками соняшникової олії.

В контексті

За результатами 2020 року Україна займає першу позицію в рейтингу найбільших експортерів соняшникової олії в світі. Однак успіхи українських виробників і експортерів олії останнім часом українців не радують. Виявилося, що будучи першим номером в світі по виробництву самі українці змушені купувати вітчизняний продукт втричі дорожче, за світовими цінами.

УНН уже писав про те, що пляшка соняшникової олії в Україні коштує в два рази дорожче, ніж у Польщі. Тільки за останній рік ціна на масло зросла на 80%. Все тому, що виробники продають українцям масло не за внутрішніми цінами, а за експортними. Начебто формули “Роттердам+”, коли видобутий в Україні вугілля збували в самій Україні за ціною, яка включала індекси цін в портах Північно-Західної Європи.

Цей факт мало приховують самі виробники і навіть цим пишаються. Наприклад, найбільший в Україні виробник і експортер олії “Кернел” (ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”) підтверджує, що свої статки заробляє завдяки відсутності конкуренції на ринку і високим світовим цінам.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вище, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А з огляду на рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн в поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило „Кернел“ забезпечити високу рентабельність по EBITDA в розмірі 100 доларів на тонну проданої соняшникової олії”, — вказує засновник “Кернел” Андрій Веревський.

В уряді зазначали, що для стабілізації цін на внутрішньому ринку розглядають можливість обмеження експорту соняшникової олії.