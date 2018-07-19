Общественный совет при ГБР собирает дополнительные сведения о кандидатах на руководящие должности в бюро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований соберется на внеочередное заседание из-за результатов голосования внешней комиссии по отбору кандидатов на руководящие должности в бюро, что совпали с ранее обнародованным в СМИ списками кандидатов-победителей. Перед заседанием совет хочет собрать дополнительную информацию о кандидатах. Об этом говорится в заявлении общественного совета, пишет УНН.
На внеочередное заседание совет соберется 25 июля.
"Представители Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований обеспокоены результатами голосования внешней комиссии, которая выбирает 27 руководителей основных подразделений ГБР, в частности совпадением результатов со списками, которые попали в прессу днем раньше", - говорится в заявлении.
Перед заседанием, а именно до 23 июля, члены СОК будут собирать и анализировать информацию о кандидатах, поступившую в обращениях от граждан.
"Поэтому, если у вас есть информация о деловых, личных, моральных качествах лиц, проходящих конкурс на руководящие должности в ГБР, присылайте на рассмотрение Совета общественного контроля.
Информацию и заявления для аккредитации просим присылать на электронный адрес: [email protected]. Заседание состоится в среду 25 июля, в помещении Кабинета министров Украины (Садовая 4, 6 подъезд) в 15:00", - сообщили в общественном совете.
На заседание приглашают журналистов и общественных деятелей, которые наблюдают за процессом отбора кадров и будущих назначений на должности в ГБР.
Напомним, внешняя комиссия по отбору кандидатов на ключевые должности в ГБР отобрала 27 кандидатов из 436. Решение комиссии было принято 18 июля. Однако еще до этого в СМИ появился список персон, которые якобы стали победителями конкурсного отбора. Список, опубликованный СМИ, совпадает со списком утвержденным комиссией. СМИ, что обнародовали список победителей еще до утверждения, обратили внимание на то, что 15 из 27 "избранных" кандидатов так или иначе связаны с разного рода преступными деяниями.
Как сообщал УНН, в состав комиссии вошли народные депутаты Владислав Бухарев, Евгений Дейдей, Николай Паламарчук, два профессора КНУ имени Тараса Шевченко Роман Майданик и Виктор Самохвалов, юрист Татьяна Слипачук, доцент Хмельницкого университета управления и права Денис Монастырский, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, первый заместитель министра юстиции (секретарь комиссии) Наталия Севостьянова.