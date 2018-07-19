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Громадська рада при ДБР збирає додаткові відомості про кандидатів на керівні посади в бюро

Громадська рада при ДБР збирає додаткові відомості про кандидатів на керівні посади в бюро

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань збереться на позачергове засідання через результати голосування зовнішньої комісії з відбору кандидатів на керівні посади в бюро, які співпали з раніше оприлюдненими у ЗМІ списками кандидатів-переможців. Перед засіданням рада хоче зібрати додаткову інформацію про кандидатів. Про це йдеться у заяві громадської ради, пише УНН.

На позачергове засідання рада збереться 25 липня.

“Представники Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань стурбовані результатами голосування зовнішньої комісії, яка обирає 27 керівників основних підрозділів ДБР, зокрема збігом результатів зі списками, які потрапили у пресу днем раніше”, — йдеться у заяві.

Перед засіданням, а саме до 23 липня члени РГК будуть збирати та аналізувати інформацію про кандидатів, що надійшла в зверненнях від громадян.

“Тому, якщо у вас є інформація про ділові, особисті, моральні якості осіб, які проходять конкурс на керівні посади в ДБР, надсилайте на розгляд Ради громадського контролю.

Інформацію та заяви для акредитації просимо надсилати на електронну адресу: [email protected]. Засідання відбудеться в середу 25 липня, в приміщенні Кабінету міністрів України (Садова 4, 6 під’їзд) о 15:00”, — повідомили у громадській раді.

На засідання запрошують журналістів та громадських діячів, які спостерігають за процесом відбору кадрів та майбутніх призначень на посади в ДБР.

Нагадаємо, зовнішня комісія з відбору кандидатів на ключові посади у ДБР відібрала 27 кандидатів з 436. Рішення комісії було схвалено 18 липня. Однак ще до цього у ЗМІ з’явився список персон, які нібито стали переможцями конкурсного відбору. Список, оприлюднений ЗМІ, збігається зі списком затвердженим комісією. ЗМІ, що оприлюднили список переможців ще до його затвердження звернули увагу на те, що 15 із 27 “обраних” кандидатів так чи інакше пов’язуються з різного роду злочинними діяннями.

Як повідомляв УНН, до складу комісії увійшли народні депутати Владислав Бухарєв, Євген Дейдей, Микола Паламарчук, два професори КНУ імені Тараса Шевченка Роман Майданик та Віктор Самохвалов, юрист Тетяна Сліпачук, доцент Хмельницького університету управління та права Денис Монастирський, заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, перший заступник міністра юстиції (секретар комісії) Наталія Севостьянова.

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