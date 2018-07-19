Громадська рада при ДБР збирає додаткові відомості про кандидатів на керівні посади в бюро

КИЇВ. 19 липня. УНН. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань збереться на позачергове засідання через результати голосування зовнішньої комісії з відбору кандидатів на керівні посади в бюро, які співпали з раніше оприлюдненими у ЗМІ списками кандидатів-переможців. Перед засіданням рада хоче зібрати додаткову інформацію про кандидатів. Про це йдеться у заяві громадської ради, пише УНН.