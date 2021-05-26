Общины с завтрашнего дня получат право регистрировать рождения, браки и смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Закон № 1427-ІХ по обеспечению гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния опубликовано в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 26 мая, передает УНН.
Детали
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, в четверг, 27 мая.
Документ упрощает гражданам доступ к получению административных услуг – государственной регистрации рождения, брака, смерти – в условиях укрупнения территориальных общин.
До этого в законодательстве Украины был закреплен разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.
А этот закон наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.
Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных общин. Все территориальные общины получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставление.
Добавим
Парламент принял этот закон в конце апреля.