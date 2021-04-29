Громади отримають повноваження у сфері держреєстрації актів

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“Законопроект дасть можливість надати рівний доступ для всіх громадян в громадах до таких адміністративних послуг як державна реєстрація народження, шлюбу та смерті”, — сказала член депутатської групи “Довіра” Лариса Білозір, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Як стверджують автори документу, проблема полягає у тому, що внаслідок реформи децентралізації, мільйонам громадян України наразі суттєво ускладнено доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті.

Це зумовлено тим, що у законодавстві закріплено різний обсяг повноважень у сфері ДРАЦС між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті. Відповідно міста обласного значення, в тому числі об’єднанні та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст як шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету Міністрів України про затвердження територій територіальних громад не мають повноважень у сфері ДРАЦС.

Проект закону пропонує якнайшвидше надати територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення, принаймні базові повноваження у сфері ДРАЦС: реєстрацію народження, шлюбу, смерті.

Цей крок, на думку авторів, дозволить органам місцевого самоврядування використати власну мотивованість, гнучкість та мобільність в отриманні таких повноважень та забезпечити доступ до таких послуг своїм мешканцям.

Що було раніше

У грудні минулого року Президент України Володимир Зеленський підписав необхідний для завершення реформи децентралізації законопроект, який узгодить діяльність місцевих рад у зв’язку з ліквідацією і створенням нових районів в Україні.



Експерти вказували, що цей законопроект треба було ухвалити до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей законопроект має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування