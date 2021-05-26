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Громади відзавтра отримають право реєструвати народження, шлюби та смерті

Київ • УНН

 • 18641 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Закон № 1427-ІХ щодо забезпечення громадянам доступу до державної реєстрації актів цивільного стану опубліковано у газеті Верховної Ради "Голос України" від 26 травня, передає УНН.

Громади відзавтра отримають право реєструвати народження, шлюби та смерті

Деталі

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, у четвер, 27 травня.

Документ спрощує доступ громадянам до отримання адміністративних послуг – державної реєстрації народження, шлюбу, смерті – в умовах укрупнення територіальних громад.

До цього у законодавстві України було закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, серед іншого об’єднані та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст, не мали повноважень у сфері ДРАЦС.

А цей закон наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст.

Таким чином усуваються негативні наслідки укрупнення територіальних громад. Усі територіальні громади отримають однакові повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та зможуть забезпечувати важливі потреби своїх мешканців, зокрема збережуть доступність послуг та швидке їх надання.

Додамо

Парламент ухвалив цей закон наприкінці квітня.

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