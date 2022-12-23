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Громадам в следующем году будут оставлять 13,4% от акциза на топливо

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство приняло решение о механизме зачисления в местные бюджеты 13,4% от акциза за топливо на 2023 год для усиления финансовой состоятельности громад, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 23 декабря, пишет УНН.

Цитата

"Правительство оставляет 13,4% от акциза горючего в громадах на 2023 год. Сегодня приняли механизм его зачисления в местные бюджеты", - написал Шмыгаль в Телеграм.

По его словам, это улучшит финансовую состоятельность громад и даст дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры и социальные расходы.

Дополнение

21 сентября Верховная Рада приняла возврат акцизов на топливо.

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