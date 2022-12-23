Громадам наступного року залишатимуть 13,4% від акцизу пального
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Уряд ухвалив рішення про механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за пальне на 2023 рік для посилення фінансової спроможності громад, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 23 грудня, пише УНН.
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"Уряд залишає 13,4% від акцизу пального в громадах на 2023 рік. Сьогодні ухвалили механізм його зарахування до місцевих бюджетів", - написав Шмигаль у Телеграм.
З його слів, це посилить фінансову спроможність громад і дасть додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки.
Доповнення
21 вересня Верховна Рада ухвалила повернення акцизів на пальне.