Громадам наступного року залишатимуть 13,4% від акцизу пального

Цитата

"Уряд залишає 13,4% від акцизу пального в громадах на 2023 рік. Сьогодні ухвалили механізм його зарахування до місцевих бюджетів", - написав Шмигаль у Телеграм.

З його слів, це посилить фінансову спроможність громад і дасть додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки.

Доповнення

21 вересня Верховна Рада ухвалила повернення акцизів на пальне.