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Громадам наступного року залишатимуть 13,4% від акцизу пального

Громадам наступного року залишатимуть 13,4% від акцизу пального

Київ • УНН

 • 339461 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Уряд ухвалив рішення про механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за пальне на 2023 рік для посилення фінансової спроможності громад, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 23 грудня, пише УНН.

Цитата

"Уряд залишає 13,4% від акцизу пального в громадах на 2023 рік. Сьогодні ухвалили механізм його зарахування до місцевих бюджетів", - написав Шмигаль у Телеграм.

З його слів, це посилить фінансову спроможність громад і дасть додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки.

Доповнення

21 вересня Верховна Рада ухвалила повернення акцизів на пальне.

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