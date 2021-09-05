Гришина: ВСК по "Укрзализныци" возобновляет свою работу на этой неделе

Детали

Гришина напомнила о результатах работы ВСК до каникул парламента. В частности о том, что ВСК рекомендовала КМУ поменять отношение к кадровой политике на железной дороге.

“У нас сейчас в активной фазе конкурс на члена правления по грузовым перевозкам, а также конкурсы на главу правления и членов Набсовета. К сожалению, в украинском законодательстве прописано так, что это очень долго и очень дорого.

Для того чтобы назначить членов правления и Набсовета или главу правления, нужно не конкурс для этого провести, а сначала провести конкурс на HR-компанию, которая будет их подбирать, заплатить ей миллионы гривен и только потом она начнет конкурс. Причём HR-компании не несут ответственность за подбор некомпетентных управителей. И это — путь в никуда. Хорошая новость — эта норма на позицию членов правления уже отменена!”, — указала нардеп.

Кроме того, ВСК по “Укрзализныци” “добилась” справедливых тарифов на грузоперевозки, напомнила Гришина.

“Решение принято Александром Кубраковым, как только он зашел в министерство. Эти тарифы не менялись пять лет и работали на благо финансово — промышленных групп. Грузовые перевозки — одно из самых прибыльных направлений УЗ: эти деньги идут на развитие инфраструктуры, комфорт пассажирских перевозок.

Поэтому когда „УЗ“ демпингует в пользу крупного бизнеса, мы наблюдаем жалкую картину”, — прокомментировала нардеп.

Также Гришина рассказала, чем в ближайшее время займутся члены ВСК — нардепы будут аудировать роботу правоохранителей.

“Уже в ближайшее время мы будем проверять, как со своими задачами справились правоохранители после координационного совещания у Генерального прокурора, и давать им соответствующую оценку”, — добавила нардеп.

Дополнение

ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство “УЗ”, активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.