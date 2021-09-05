Гришина: ТСК по "Укрзалізниці" відновлює свою роботу на цьому тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Тимчасова слідча комісія з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці" відновлює свою роботу. Про це заявила голова профільної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, передає УНН.
Деталі
Гришина нагадала про результати роботи ТСК до канікул парламенту. Зокрема про те, що ТСК рекомендувала КМУ поміняти ставлення до кадрової політики на залізниці.
"У нас зараз в активній фазі конкурс на члена правління з вантажних перевезень, а також конкурси на главу правління і членів наглядової ради. На жаль, в українському законодавстві прописано так, що це дуже довго і дуже дорого.
Для того, щоб призначити членів правління і наглядової ради або главу правління, потрібно не конкурс для цього провести, а спочатку провести конкурс на HR-компанію, яка буде їх підбирати, заплатити їй мільйони гривень і тільки потім вона почне конкурс. Причому HR-компанії не несуть відповідальність за підбір некомпетентних управителів. І це - шлях в нікуди. Хороша новина - ця норма на позицію членів правління вже скасована!" - вказала нардеп.
Крім того, ТСК по "Укрзалізниці" "домоглася" справедливих тарифів на вантажоперевезення, нагадала Гришина.
"Рішення прийнято Олександром Кубраковим, як тільки він зайшов у міністерство. Ці тарифи не змінювалися п'ять років і працювали на благо фінансово-промислових груп. Вантажні перевезення - один з найбільш прибуткових напрямків УЗ: ці гроші йдуть на розвиток інфраструктури, комфорт пасажирських перевезень.
Тому коли "УЗ" демпінгує на користь великого бізнесу, ми спостерігаємо жалюгідну картину", - прокоментувала нардеп.
Також Гришина розповіла, чим найближчим часом займуться члени ТСК - нардепи будуть проводити аудит роботи правоохоронців.
"Уже найближчим часом ми будемо перевіряти, як зі своїми завданнями впоралися правоохоронці після координаційної наради у Генерального прокурора, і давати їм відповідну оцінку", - додала нардеп.
Доповнення
ТСК з питань оцінки критичного стану "УЗ" була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.
За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво "УЗ", активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням "УЗ" зацікавився Рада нацбезпеки України.