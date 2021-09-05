Гришина: ТСК по "Укрзалізниці" відновлює свою роботу на цьому тижні

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Гришина нагадала про результати роботи ТСК до канікул парламенту. Зокрема про те, що ТСК рекомендувала КМУ поміняти ставлення до кадрової політики на залізниці.

"У нас зараз в активній фазі конкурс на члена правління з вантажних перевезень, а також конкурси на главу правління і членів наглядової ради. На жаль, в українському законодавстві прописано так, що це дуже довго і дуже дорого.

Для того, щоб призначити членів правління і наглядової ради або главу правління, потрібно не конкурс для цього провести, а спочатку провести конкурс на HR-компанію, яка буде їх підбирати, заплатити їй мільйони гривень і тільки потім вона почне конкурс. Причому HR-компанії не несуть відповідальність за підбір некомпетентних управителів. І це - шлях в нікуди. Хороша новина - ця норма на позицію членів правління вже скасована!" - вказала нардеп.

Крім того, ТСК по "Укрзалізниці" "домоглася" справедливих тарифів на вантажоперевезення, нагадала Гришина.

"Рішення прийнято Олександром Кубраковим, як тільки він зайшов у міністерство. Ці тарифи не змінювалися п'ять років і працювали на благо фінансово-промислових груп. Вантажні перевезення - один з найбільш прибуткових напрямків УЗ: ці гроші йдуть на розвиток інфраструктури, комфорт пасажирських перевезень.

Тому коли "УЗ" демпінгує на користь великого бізнесу, ми спостерігаємо жалюгідну картину", - прокоментувала нардеп.

Також Гришина розповіла, чим найближчим часом займуться члени ТСК - нардепи будуть проводити аудит роботи правоохоронців.

"Уже найближчим часом ми будемо перевіряти, як зі своїми завданнями впоралися правоохоронці після координаційної наради у Генерального прокурора, і давати їм відповідну оцінку", - додала нардеп.

Доповнення

ТСК з питань оцінки критичного стану "УЗ" була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво "УЗ", активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням "УЗ" зацікавився Рада нацбезпеки України.