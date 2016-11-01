Грибник заблудился в лесу и умер от переохлаждения в Сумской области

Тело пожилого мужчины нашел другой грибник и сообщил в полицию. Полиция установила, что тело принадлежит 75-летнему конотопчанину, пропавшему ранее.

Об исчезновении мужа заявила его жена. По словам женщины, несколько дней назад она вместе с ним поехала в Кролевецкий район за грибами. В лесу, увлекшись поисками, они потеряли друг друга.

Как выяснили эксперты - пенсионер погиб от переохлаждения.