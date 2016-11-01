Грибник заблудился в лесу и умер от переохлаждения в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Тело грибника, пропавшего без вести, нашли в лесу в Сумской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Сумской области.
Тело пожилого мужчины нашел другой грибник и сообщил в полицию. Полиция установила, что тело принадлежит 75-летнему конотопчанину, пропавшему ранее.
Об исчезновении мужа заявила его жена. По словам женщины, несколько дней назад она вместе с ним поехала в Кролевецкий район за грибами. В лесу, увлекшись поисками, они потеряли друг друга.
Как выяснили эксперты - пенсионер погиб от переохлаждения.