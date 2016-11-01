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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Грибник заблукав у лісі і помер від переохолодження на Сумщині

Грибник заблукав у лісі і помер від переохолодження на Сумщині

Київ • УНН

 • 11805 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Тіло грибника, що зник безвісти, знайшли у лісі на Сумщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Сумської області.

Тіло літнього чоловіка знайшов інший грибник і повідомив до поліції. Поліція встановила особу загиблого, ним виявився 75-річний конотопчанин, що зник раніше.

Про зникнення чоловіка заявила його дружина. За словами жінки, кілька днів тому вона разом з ним поїхала до Кролевецького району за грибами. В лісі, захопившись пошуками, вони загубили один одного.

Як з’ясували експерти — пенсіонер загинув від переохолодження.

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