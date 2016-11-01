Грибник заблукав у лісі і помер від переохолодження на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Тіло грибника, що зник безвісти, знайшли у лісі на Сумщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Сумської області.
Тіло літнього чоловіка знайшов інший грибник і повідомив до поліції. Поліція встановила особу загиблого, ним виявився 75-річний конотопчанин, що зник раніше.
Про зникнення чоловіка заявила його дружина. За словами жінки, кілька днів тому вона разом з ним поїхала до Кролевецького району за грибами. В лісі, захопившись пошуками, вони загубили один одного.
Як з’ясували експерти — пенсіонер загинув від переохолодження.