Греческие СМИ подтвердили состав делегации Константинополя, которая прибудет на интронизацию Епифания

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Киев  •  УНН

 • 21871 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Патриарх константинопольский Варфоломей не поедет в Киев для участия в интронизации предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания. В Украину отправится делегация Вселенского патриархата, сообщило греческое агентство церковных новостей Romfea, информирует УНН.

“Патриарх на выходных будет находиться в Константинополе (в Греции, Элладской и Константинопольской церквях Стамбул по-прежнему называют Константинополем)... никогда Вселенский патриарх не участвует в интронизациях предстоятелей”, — заявил Romfea источник в патриархате.

По словам агентства, “в Киев отправится только делегация Вселенского патриархата, состоящая из митрополита Галльского Эммануила, митрополита Адрианопольского Амфилохия, игумена Ватопедского монастыря на Афоне Ефрема и игумена афонского монастыря Ксенофонт Алексия, а также экзарха константинопольского патриархата в Киеве архимандрита Михаила Анищенко”. “При этом не исключено, что в ближайшем будущем патриарх Варфоломей совершит официальный визит в Украину”, — добавляет Romfea.

Напоминаем, днем стало известно, кто приедет в Украину на интронизацию Епифания. Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной Церкви Украины Евстратий (Зоря) в ходе круглого стола.

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